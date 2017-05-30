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Крым

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Публикации за 30.05.17

На трассу Севастополь – Ялта могут обрушиться еще семь каменных глыб

На трассу Севастополь – Ялта могут обрушиться еще семь каменных глыб

На севастопольской трассе временно ограничили движение.

Как уже сообщал , на прошлой неделе на 52-м километре – перед тоннелем в Ласпи на дорогу Севастополь – Ялта обрушились две больших части скалы. Также в районе падения глыб было выявлено еще 7 фрагментов скальной породы, которые могут обрушиться. В связи, с чем введено временное ограничение движения. Работы по очистке дорожного полотна и восстановлению дорожно-транспортной инфраструктуры планируют провести до 1 июня. Во время восстановительных работ, движение по обвалоопасному участку дороги будет частично перекрыто, а добираться придется в объезд через село Орлиное – перевал Байдары.

В ближайшее время участок автодороги будет оборудован информационными табло, источниками дорожного освещения, а также знаками ограничения скорости – до 40 километров в час, сообщили в пресс-службе правительства города.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 30.05.17

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