СБУ открыло дело о гибридной войне и манипуляции сознанием крымчан

Публикации за 30.05.17

Прокуратура так называемой Автономной республики Крым, основываясь на материалах СБУ, начало уголовное производство в отношении должностных лиц государственных органов РФ и органов местного самоуправления Крвма: их обвиняют в развязывании гибридной войны против Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины, а именно – планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий.

СБУ заявляет, что владеет информацией о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма, накануне, во время и после аннексии Крыма. Также СБУ сообщает, что во время досудебного следствия особое внимание будет уделено фактам искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и интернет-ресурсы, ненависти к народам Украины.

Надлежащую правовую оценку получат и другие действия, направленные на устранение препятствий для вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины и создание условий, в том числе путем манипуляций общественным сознанием через СМИ и Интернет, для незаконной аннексии Автономной республики Крым, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополь состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.17 марта Верховный совет Крыма на основании результатов референдума принял постановление о независимости от Украины. Парламент также обратился с предложением о принятии Крыма в состав Российской Федерации в качестве субъекта.18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации. 21 марта президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России и федеральный конституционный закон о процедуре их вхождения в состав России.

Киев, Вера Филатова

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