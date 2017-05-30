В Судаке не ценят педагогов, но поощряют медиков и работников культуры

Публикации за 30.05.17

В Судаке одним работникам бюджетной сферы платят меньше положенного, другим – больше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам четырех месяцев Судак недотягивает до целевых показателей уровня заработной платы в бюджетной сфере. Это касается педагогов. Если целевой показатель у работников дошкольного образования почти 24 тысячи рублей, то в Судакском регионе они получают чуть более 19 тысяч, педагоги дополнительного образования получают 21 тысячу рублей вместо почти 26 тысяч, зарплата педагогов общего образования отстает от норматива на одну тысячу рублей.

«Если необходимо, то дополнительно выделяйте средства, но в течение года у вас показатель должен быть дотянут до 23 тысяч 954 рублей. Мы готовы выехать группой специалистов, посмотреть, как сформированы положения по оплате, как производится оплата, и оказать методическую помощь», – обратилась к представителям Судакской городской администрации на выездном совещании Совета министров Крыма министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

По ее данным, несмотря на то, что учреждения культуры является также муниципальными, зарплаты в данной сфере на 10 тысяч превышают целевые показатели: 28 тысяч при нормативе 18 тысяч. Аналогичная ситуация наблюдается и в медицинской сфере:зарплата медработниковна 6 тысяч рублей превышает показатели.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разобраться в данной ситуации: «Разработать план действий, чтобы достичь целевых показателей. Это хорошо, что кто-то получает больше, но главное, чтобы в других направлениях не было перекосов», – заключил Аксенов.

Судак, Анастасия Зук

Судак. Другие новости 30.05.17

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