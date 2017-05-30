Чиновники «ограничили» Ялтинский заповедник, осталось выиграть порядка 15 судов

Публикации за 30.05.17

Ялтинский горнолесной природный заповедник получил, наконец, конкретные границы зоны с особыми условиями использования, то есть особо охраняемой природной территории. Совет министров Крыма принял соответствующее распоряжение на выездном заседании в Судаке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект распоряжения принят и подготовлен с целью сохранения земель заповедника и последующей их передачи в федеральную собственность.

По словам главы Минэкологии РК Геннадия Нараева, по территориям «Ялтинского горнолесного заповедника» в настоящее время идут судебные тяжбы, а их не менее 15-ти.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отстаивать при надобности с органами прокуратуры каждый метр заповедника, независимо от того, что за постройки были возведены на ценных землях и каким способом отводились участки.

По словам Аксенова, совместно с прокурором Крыма Олегом Камшиловым будет выработана «единая позицияпо защите интересов государства».

Ялта, Вера Филатова

Ялта. Другие новости 30.05.17

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