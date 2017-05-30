NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 30.05.17

Чиновники «ограничили» Ялтинский заповедник, осталось выиграть порядка 15 судов

Чиновники «ограничили» Ялтинский заповедник, осталось выиграть порядка 15 судов

Ялтинский горнолесной природный заповедник получил, наконец, конкретные границы зоны с особыми условиями использования, то есть особо охраняемой природной территории. Совет министров Крыма принял соответствующее распоряжение на выездном заседании в Судаке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект распоряжения принят и подготовлен с целью сохранения земель заповедника и последующей их передачи в федеральную собственность.

По словам главы Минэкологии РК Геннадия Нараева, по территориям «Ялтинского горнолесного заповедника» в настоящее время идут судебные тяжбы, а их не менее 15-ти.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отстаивать при надобности с органами прокуратуры каждый метр заповедника, независимо от того, что за постройки были возведены на ценных землях и каким способом отводились участки.

По словам Аксенова, совместно с прокурором Крыма Олегом Камшиловым будет выработана «единая позицияпо защите интересов государства».

Ялта, Вера Филатова

Ялта. Другие новости 30.05.17

Аксёнов: застройки Тихой бухты в Коктебеле не будет. / В Судаке не ценят педагогов, но поощряют медиков и работников культуры. / СБУ открыло дело о гибридной войне и манипуляции сознанием крымчан.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter