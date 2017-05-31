Они тоже хотят красивые ноги: симферополец украл эпиляторы

Публикации за 31.05.17

Сотрудники симферопольской полиции задержали по «горячим следам» местного жителя, ограбившего офис компании по продаже косметики и «товаров красоты».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, 40-летний симферополец взломал офисную дверь и похитил товар фирмы, в частности, 10 эпиляторов.

По словам злоумышленника, ранее судимого за аналогичные преступления, краденое он собирался продать на одном из рынков Симферополя. Однако теперь ближайшие пять лет может провести за решёткой – таково максимальное наказание по статье «Кража».

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 31.05.17

Вместо кредитов Сбербанка Грефа – должок Сбербанка СССР: в Госдуме нашли способ поддержать крымчан. / Микрокредиты могут уйти из России. Госдума ограничит доходность МФО в пять раз. / 31 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»