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Крым

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Публикации за 31.05.17

Они тоже хотят красивые ноги: симферополец украл эпиляторы

Они тоже хотят красивые ноги: симферополец украл эпиляторы

Сотрудники симферопольской полиции задержали по «горячим следам» местного жителя, ограбившего офис компании по продаже косметики и «товаров красоты».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, 40-летний симферополец взломал офисную дверь и похитил товар фирмы, в частности, 10 эпиляторов.

По словам злоумышленника, ранее судимого за аналогичные преступления, краденое он собирался продать на одном из рынков Симферополя. Однако теперь ближайшие пять лет может провести за решёткой – таково максимальное наказание по статье «Кража».

Симферополь, Оксана Мурзина

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