Жителям Крыма заблокировали доступ к российским интернет-сервисам и соцсетям

Публикации за 31.05.17

Украинская компания «Воля», работающая на территории Крыма и Севастополя под брендом «Телесистемы», заблокировала для своих пользователей на полуострове доступ к ресурсам «Яндекс», Mail.ru, соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своем намерении выполнить указ президента Украины Петра Порошенко компания заявила еще 22 мая, сообщив, что к 1 июня все технические работы будут завершены. Абонентам предлагалось быстро изменить контактные адреса электронной почты, перейдя с «ящиков», открытых на yandex.ru и mail.ru, на иностранные и украинские домены, а также извлечь и сохранить важную для себя информацию, опубликованную в соцсетях.

Отметим, «Воля» является одним из крупнейших провайдеров Интернета и кабельного телевидения на Украине. По состоянию на конец I квартала 2014года на ее долю в Севастополе приходилось 9% пользователей Интернета и около 64 тысяч абонентов платного ТВ. В Симферополе к кабельным каналам «Воли» было подключено более 8 тысяч человек.

Сегодня большая часть клиентов провайдера в Севастополе осталась без доступа к российским интернет-сервисам и соцсетям.

Напомним, 15 мая президент Украины Петр Порошенко, подписав соответствующий указ со ссылкой на статью 107 Конституции Украины, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"

В санкционный список попали 468 организаций, в том числе социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», разработчики программных продуктов «Лаборатория Касперского», DrWeb, Softline, «1С», ABBYY, а также сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 31.05.17

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