УЕФА расщедрился на мячи для Крыма, остальные обещания пока виртуальные

Публикации за 31.05.17

Детский фонд Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил Крыму партию мячей. Об этом стало известно из сообщения Крымского футбольного союза (КФС).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный футбольный инвентарь предоставлен в рамках благотворительной помощи. Предварительная договоренность была достигнута еще в марте, когда крымская делегация посетила штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии. Напомним, что в то же время УЕФА приняло решение о выделении 1 млн евро на развитие футбола в Крыму и разработке программы сотрудничества. Это касалось повышения квалификации тренеров и арбитров, выдачи лицензий и трансферных сертификатов крымским футболистам.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» генеральный секретарь КФС Вадим Колесниченко, на сегодняшний день руководство КФС решает, как именно распределить «гуманитарку».

«Дело в том, что благотворительную помощь оказывал именно Детский фонд УЕФА и, по сути, мячи должны быть распределены на детские и юношеские команды. Но чтоб не обойти стороной клубы, рассматривается возможность часть мячей распределить между ними. Севастополь также не останется в стороне», – сообщил Колесников.

Что касается выделенного УЕФА 1 млн евро, то, по словам Колесниченко, пока это виртуальные деньги. Их планировалось пустить на строительство футбольных площадок по всему Крыму и Севастополю. В целях экономии, КФС предложил муниципальным образованиям зарезервировать деньги в местных бюджетах на так называемую подложку – основание, для будущих футбольных полей. При таком варианте, по мнению Вадима Колесниченко, можно было бы отстроить не один стадион, а охватить футбольными площадками как можно больше территорий полуострова. А уже средства УЕФА пустить на закупку дорогостоящего искусственного покрытия. Для этого муниципалитетам надо определиться с земельными участками и подать соответствующие заявки в КФС.

На вопрос, что тормозит процесс со стороны властей Крыма, Севастополя и чиновников от футбола, Вадим Колесниченко заверил, что абсолютно ничего. Процедура это международная и длительная.

Симферополь, Вера Филатова

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