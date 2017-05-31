Строители Крымского моста приступили к сооружению фарватерных опор

Публикации за 31.05.17

Мостостроители приступили к сооружению тел фарватерных опор Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в проекте строительства предусмотрено строительство двух фарватерных опор. Одна будет установлена ближе к Тамани, вторая – ближе к Керчи. Они разные: железобетонные под автодорожную часть и со стальным каркасом под железнодорожную часть. Такие различия обусловлены нагрузками на опоры, которые примут на себя арочные пролеты Крымского моста.

Создание свайных фундаментов на этих опорах завершилось еще в апреле, после чего начались работы над ростверками. Для этой работы потребовалось около 2,8 тысяч тонн арматуры и больше 5,5 тысяч кубометров бетона. На опоре, которая ближе к Тамани, строители уже перешли к созданию железобетонных стоек тел опор. Их бетонирование будет идти в несколько этапов. Сооружение ростверков в железнодорожной части опор выполнено частично. На следующем, втором, этапе армирование и бетонирование ростверка ведется параллельно с установкой основных силовых элементов тел опор – стальных сердечников.

Одновременно на фарватерных опорах ведутся работы по созданию вспомогательных сооружений, которые будут задействованы в монтаже арочных пролетов. Опоры смогут принять арки Крымского моста в конце августа этого года, сообщили в пресс-службе инфоцентра «Крымский мост».

Керчь, Анастасия Зук

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