Блюз над морем: джазовый фестиваль LIVE IN BLU BAY в Коктебеле игнорирует санкции

Публикации за 31.05.17

В сентябре в Коктебеле состоится 9-й джазовый фестиваль LIVE IN BLU BAY.

Как рассказала РИА «Новый День» пресс-атташе фестиваля Ольга Зелинская, на этот раз основной темой музыкального форума выбран блюз.

«Замечательный жанр, стоящий у истоков джаза и других музыкальных направлений. В течение трех дней мы услышим блюз в самых разных вариантах его исполнения, увидим лучших представителей блюзовой сцены. В фестивале обязательно примут участие как крымские, российские – их будет примерно поровну, так и зарубежные участники не менее чем из двух стран. Хотя отбор музыкантов проводится не столько по географическому признаку, сколько по соответствию основной теме фестиваля», – отметила пресс-атташе.

По словам Зелинской, планируется, что в каждый из трёх фестивальных дней на какой-то из двух сцен будет выступать зарубежный хедлайнер. На данный момент договорённости достигнуты с двумя европейскими участниками – один коллектив и один музыкант. Их имена организаторы пока не раскрывают. «В прошлом году на другом крымском фестивале был прецедент, когда зарубежный музыкант в последний момент отказался приезжать, опасаясь санкций», – объяснила ситуацию пресс-атташе.

Организаторы музыкального форума планируют, что на фестивале выступят не менее 140 участников, а слушать их выступления будут не менее 6 тысяч человек в день, как в прошлом году. Традиционно вход на основные площадки свободный.

«Мы считаем зрителей по дням, а не общее число. Так корректнее, потому что, возможно это одни и те же люди, то есть мы не знаем, сколько среди них уникальных посетителей. Кто приезжает на день, а кто на три», – сообщила Зелинская.

Организаторов, безусловно, радует такой интерес к событию, как среди зрителей, так и среди музыкантов.

«Джаз – один из самых динамично развивающихся музыкальных жанров, поскольку сама суть его – импровизация – подразумевает изменения, движение. Эта музыка никогда не одинакова, джазовые музыканты постоянно находятся в творческом поиске, экспериментируют, в том числе заимствуют какие-то элементы и приемы из других музыкальных направлений. Например, на прошлогоднем фестивале крымский коллектив South Band, представленный традиционными инструментами, выступал в сопровождении диджея и имел огромный успех. Джазмены с удовольствием используют технические новинки, это можно наблюдать на примере выступлений другого замечательного коллектива из Москвы – трио Валерия Степанова.

В джазе используется самый широкий спектр музыкальных инструментов, в том числе народных – в прошлом году бразильский перкуссионист Амой Рибас играл, например, на бразильской пандейре, а также на инструментах, которые, кажется, вообще не имеют названия. Безусловно, за всеми этими трансформациями невероятно интересно наблюдать. Такие эксперименты характерны как для зарубежной, так и для российской джазовой сцены», – отметила организатор фестиваля.

Коктебель, Галия Шакирова

Коктебель. Другие новости 31.05.17

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