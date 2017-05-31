Коня на скаку остановит: жительница Севастополя убила приятеля сковородкой

Публикации за 31.05.17

Жительница Севастополя получила шесть лет за убийство приятеля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время застолья между местной жительницей и ее знакомым завязалась ссора. В ходе словестной перепалки женщина схватила металлическую сковороду и с размаху ударила обидчика. Одного удара оказалось достаточно: через несколько дней мужчина от полученной травмы скончался в одной из городских больниц. По решению суда гражданка признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с дальнейшим ограничением свободы на 2 года, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 31.05.17

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