Лето в Крыму начнется с ливней и гроз: штормовое предупреждение

Публикации за 31.05.17

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 июня в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни, грозы и град. Также будет дуть сильный ветер со скоростью до 22 метров в секунду.

Из-за непогоды существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением рекламных конструкций и ветхих строений. Спасатели, сотрудники ГИБДД и дорожные службы находятся в полной готовности для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации подобного характера, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

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