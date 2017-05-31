МУПы Крыма грозят отключить от энергоресурсов

Публикации за 31.05.17

Муниципальным унитарным предприятиям Крыма дали месяц на то, чтобы разобраться с ресурсоснабжающими организациями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МУПы задолжали поставщикам ресурсов 268 млн рублей. При этом, затраты на ресурсы заложены в тарифы, по которым оплачиваются услуги МУПов. Администрациям муниципалитетов поручено проверить, как расходуются собранные средства и почему не рассчитываются с поставщиками, если деньги на эти цели у МУПов точно есть.

«С 1 июля отключим всех задолжников, – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. – В течение месяца они должны либо погасить долги, либо согласовать с поставщиками график погашения. В противном случае – отключим».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 31.05.17

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