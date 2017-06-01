В Симферополе пассажир сломал нос в автобусе

В Симферопольском маршрутном автобусе пожилой пассажир сломал нос из-за резкого торможения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера. Водитель автобуса «БАЗ» двигаясь по территории автостанции «Восточная», резко затормозил, из-за чего в салоне упал пожилой мужчина. В результате ДТП у 77-летнего пассажира сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.06.17

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