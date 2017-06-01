Убьют не больно: в Симферополе взялись за бездомных животных

Горадминистрация Симферополя объявила конкурс на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных. Обещан гуманный подход к проблеме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в техзадании, входящем в конкурсную документацию, приводятся числовые параметры работ, которые придется выполнить победителю. Численность отловленных безнадзорных животных, которым требуется умерщвление, должна составить не более 352 голов, численность подобранных и утилизированных павших животных – не более 352 голов, численность стерилизованных безнадзорных животных – не менее 1408.

Действовать договор будет со дня заключения до конца года. То есть умерщвлять будет примерно по две собаки в день, а стерилизовать – по восемь.

Особо оговаривается: отлов животных будет осуществляться преимущественно в первой половине дня, но не при детях. Умерщвление должно проводиться гуманными методами, представители организаций, созданных в целях защиты животных, вправе присутствовать при проведении мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

Присваивать себе отловленных животных, а также продавать (передавать) их физическим или юридическим лицам члены бригады по отлову не должны.

Начальная максимальная цена контракта 5 млн 489 тыс руб.

Напомним, несколько дней назад глава Россельхознадзора Сергей Данкверт резко критиковал власти Крыма (на примере Симферополя) за неспособность справиться со стаями беспризорных собак.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 01.06.17

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