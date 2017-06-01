Зрелищные бугурты с ролевиками-реконструкторами вернутся в программу фестиваля «Генуэзский шлем» (ФОТО)

Красочные театральные постановки с рыцарскими боями и массовыми сражениями возвращаются в программу международного рыцарского фестиваля «Генуэзский шлем», который пройдёт в Судаке этим летом уже в 17-й раз, традиционно на территории генуэзской крепости.

Как рассказал РИА «Новый День» организатор одного из крупнейшего в Европе исторического фестиваля Павел Шепаревич, «бугурты – одно из самых интересных зрелищ «Генуэзского шлема». Это театральные постановки, которые могут продолжаться больше часа, рыцарские бои, залпы оружия. Многие приезжают на фестиваль только ради них. Но в прошлом году из-за конфликта с уже бывшим директором, которая выставила нам неприемлемые условия, мы вынуждены были отменить массовые сражения и делать только групповые бои. Фестиваль оказался под угрозой срыва. Сейчас бугурты – снова возвращаются в крепость».

По словам Шепаревича, в этом году впервые в программе исторического форума будет ролевой блок, в рамках которого ролевики и касплееры покажут свои костюмы, доспехи и образы.

«Сейчас ролевые игры достигли такого уровня, что костюмы некоторых ролевиков, их образы выглядят выигрышнее многих исторических персонажей, к примеру, костюма викинга IX века. Для зрителей зрелищнее», – поделился организатор.

По его словам, несмотря на 16 прошлых фестивалей, интерес не ослабевает, ни у зрителей, ни у участников. «Старых» участников – от 70 до 80%. Постоянных зрителей – от 50 до 70%. Это те, кто хоть раз за 16 лет побывал у нас на фестивале. Есть и те, которые не пропустили еще ни одного года. Зрителей обычно приходит тысячи от 2 до 5 в день: от 3-х летних детей до стариков, но больше всего людей в возрасте от 25 до 50 лет. С уходом Украины их стало меньше, но когда будет больше туристов в Крыму, количество восстановится. Ждем мост с железной дорогой», – рассказал Павел Шепаревич.

В этом году на фестиваль съедутся около 200 участников, среди них клубы исторической реконструкции и отдельные любители истории и древности из европейских стран.

«Санкции волнуют политиков и бизнес. Простым людям на них наплевать. Как приезжали к нам наши друзья из заграницы, так и приезжают. Из Франции, Болгарии были ребята в том и позапрошлом году», – сообщил организатор рыцарского фестиваля.

XVII «Генуэзский шлем» стартует 28 июля. Каждую неделю с пятницы по воскресенье вплоть до 20 августа гостей Судакской крепости ждут рыцарские бои, город мастеров и возможность побывать в шкуре человека Средневековья.

Фото: официальная группа фестиваля в вк

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