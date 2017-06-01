Готовятся покорять Европу: Украина настаивает на скором введении визового режима

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине уверены, что после получения европейского «безвиза», необходимо ввести визовый режим с РФ. При этом сам Турчинов считает, что с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса трудностей не будет.

«Я считаю, что это вопрос не просто назревший, а перезревший и решать его необходимо как можно быстрее. Тем будет лучше для страны. У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы», – заявил Турчинов. Он также подчеркнул, что граница будет «защищать» от проникновения гибридных провокационных технологий, но не уточнил от каких именно.

Напомним, после возобновления вопроса о введении виз в МИДе РФ не исключили, что 3 млн граждан, находящихся на заработках в России, могут отправиться работать в Европу. Правда, их там не ждут: Украине дали «безвиз» только с туристической целью, поскольку толпы украинских гастарбайтеров в странах ЕС никому не нужны.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.06.17

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