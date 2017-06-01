Ливадийский дворец окружат забором – очень нужно потратить деньги

Знаменитый Ливадийский дворец окружат новым забором. Не потому, что появилась необходимость от кого-то отгородиться. Просто нужно потратить деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Государственное бюджетное учреждение культуры РК «Ливадийский дворец-музей» объявило конкурс на строительство ограждения территории комплекса сооружений Ливадийского дворца.

Забор будет металлическим, кованым с воротами и вензелями, снабжен десятью калитками. 100 четырехметровых столбов будут установлены на бетонные фундаменты, сами секции забора будут иметь высоту более двух метров. В документации упоминается площадь дворцового комплекса – 15 тыс 705 кв м. Особенно подробно описывается щебень, который должен использоваться при производстве работ.

Первоначальная стоимость контракта составляет 9,9 млн руб, источник финансирования – бюджет республики Крым, итоги аукциона будут подведены 19 июня, забор должен быть построен до 30 сентября текущего года.

Проект ограждения за 376 тыс руб выполнило ООО «Еврогрупп СПб». Питерские проектировщики выяснили, что комплекс оснащен средствами пожарно-охранной сигнализации, в документации приводятся суммы бюджетных денег, потраченные на посты физической охраны, оснащение залов и фондохранилищ музея охранными системами.

Из разговора с сотрудниками Ливадийского дворца выяснилось, что не дворец-музей был инициатором возведения забора. Его построят только потому «что были выделены бюджетные деньги». Возможно, кому-то очень нужно продать тот самый щебень.

Ливадийский дворец был построен для царской семьи более ста лет назад. Наличие забора вокруг него архитектором Н.П.Красновым не предусматривалось. Ливадийский парк все эти годы был общедоступным.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 01.06.17

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