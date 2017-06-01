Четверг, 1 июня 2017, 17:06 мск

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С новосельем! В Симферополе открывается СИЗО

С новосельем! В Симферополе открывается СИЗО

В Симферополе в конце лета планируют открыть новый СИЗО.

Как передает корреспондент РИА , строительство следственного изолятора уже завершилось. До конца августа его планируют оборудовать всеми средствами, необходимыми для содержания более 300 заключенных. Новый изолятор поможет разгрузить единственный в городе СИЗО, который на данный момент переполнен в два раза. Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Симферополе выделена площадка для строительства еще одного СИЗО.

Напомним, ранее заключенные жаловались на нарушение прав человека: из-за переполненности симферопольского изолятора заключенным приходилось спать стоя.

Симферополь, Анастасия Зук

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