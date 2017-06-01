С новосельем! В Симферополе открывается СИЗО

В Симферополе в конце лета планируют открыть новый СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство следственного изолятора уже завершилось. До конца августа его планируют оборудовать всеми средствами, необходимыми для содержания более 300 заключенных. Новый изолятор поможет разгрузить единственный в городе СИЗО, который на данный момент переполнен в два раза. Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Симферополе выделена площадка для строительства еще одного СИЗО.

Напомним, ранее заключенные жаловались на нарушение прав человека: из-за переполненности симферопольского изолятора заключенным приходилось спать стоя.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.06.17

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