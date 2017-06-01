Виноградники Солнечной долины будут поливать стоками из Судака

Поселки Морское, Весёлое Прибрежное, Капсель в окрестностях Судака живут на выгребных ямах, а очистные сооружения появятся только к 2019-му году. Об сегодня заявил глава горадминистрации Судака Владимир Серов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по словам Серова, Судак попал в федеральную целевую программу по очистным сооружениям. В ее рамках в 2017-2018 гг запланировано проектирование и строительство очистных, которое должно быть закончено к 2019-му году.

А пока Судак сбрасывает в море до 5 тысяч кубометром сточных вод в сутки, в курортный сезон эта цифра в отдельные периоды достигает 18 тысяч кубометров в сутки.

В планах властей после ввода в эксплуатацию новых очистных перенаправить стоки для полива виноградников в Солнечной долине и других сёлах. По словам главы Судака, это поможет сэкономить использование воды до 10% – 15%.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 01.06.17

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