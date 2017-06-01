В Ялте растут долги за тепло, но взять с должников нечего

Долг жителей Ялты перед теплоснабжающей организацией достиг 15 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди должников есть такие, кто накопил десятки тысяч рублей долга. У судебных приставов Ялты находится уже 37 документов, предъявленных на принудительное исполнение.

Однако выполнить решения судов оказалось непросто. Собственник квартиры по ул. Суворовская с долгом 19 тыс руб официально нигде не работает и, по всей видимости, злоупотребляет спиртным. Из всей обстановки квартиры наложить арест удалось лишь на компьютерный стол, стиральную машинку и телевизор.

На ул. Сеченова ситуация еще хуже: услуги теплоснабжения не оплачивались нескольких лет, накопился долг в 60 тысяч рублей. Описывать здесь было нечего: хозяйка в квартире не живет, большая часть техники оказалась в неисправном состоянии.

Напомним, с 2016 года на задолженность по оплате услуг теплоснабжения начисляется пеня. А после обращения коммунальщиков в суд к сумме задолженности добавляется еще судебный сбор и 7% исполнительского сбора, который взыскивают служба судебных приставов.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 01.06.17

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