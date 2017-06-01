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Владимир Путин перенес выборы президента РФ на день присоединения Крыма к России

Владимир Путин перенес выборы президента РФ на день присоединения Крыма к России

Владимир Путин перенес выборы президента РФ на день присоединения Крыма к России. Соответствующий закон размещен на сайте Кремля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно законодательству, если выборы должны быть назначены на воскресенье, завершающее неделю с нерабочим праздничным днем, голосование можно перенести на следующее воскресенье. В 2018 году таким воскресеньем будет 18 марта.

Перенос выборов одобрен Госдумой и Советом Федерации. Предполагается, что это повысит явку на избирательные участки.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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