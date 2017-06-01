Владимир Путин перенес выборы президента РФ на день присоединения Крыма к России. Соответствующий закон размещен на сайте Кремля.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно законодательству, если выборы должны быть назначены на воскресенье, завершающее неделю с нерабочим праздничным днем, голосование можно перенести на следующее воскресенье. В 2018 году таким воскресеньем будет 18 марта.
Перенос выборов одобрен Госдумой и Советом Федерации. Предполагается, что это повысит явку на избирательные участки.
Симферополь, Варвара Бурлакова
Симферополь. Другие новости 01.06.17
В Ялте растут долги за тепло, но взять с должников нечего. / Не прокатило: генплан Ялты приказано «свернуть». / Виноградники Солнечной долины будут поливать стоками из Судака. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»