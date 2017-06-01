Ради Крыма снова собираются изменить законодательство РФ: на этот раз с инициативой выступает Уполномоченный по права человека в РФ Татьяна Москалькова. Речь идет о создании Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму пока невозможно создать ОНК, та как, что, согласно действующему законодательству, выдвигать кандидатов в комиссию могут только те правозащитные организации, которые работают не менее пяти лет.

«ОНК – это очень важная часть гражданского общества, которая осуществляет гражданский общественный контроль в местах лишения свободы. В отношении Крыма нужно сделать исключение, чтобы 5-летний срок на них (крымских общественников – ред.) не распространялся. С таким обращением я обращусь и в Общественную палату (России – ред.), и к субъектам законодательной инициативы, чтобы найти форму правового оформления этого исключения», – цитирует Москалькову РИА «Новости».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 01.06.17

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