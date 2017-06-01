Пройти по Керченскому мосту можно будет через несколько месяцев

Мост соединит берега Керченского пролива уже грядущей осенью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие 4-5 месяцев будет установлен главный пролет в Керчь-Еникальском канале, и по мосту можно будет пройти с одного берега на другой. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Сегодня работы ведутся одновременно на всех восьми строительных участках. Погружено более 5 тысяч 100 свай из необходимых 7 тысяч, сформировано 314 из 595 опор, собрано 48 тысяч тонн пролетных строений и почти 7 тысяч 800 тонн металлоконструкций судоходных арок. Движение по автомобильной части моста планируется начать в декабре 2018 года, по железнодорожной – в декабре 2019 года.

Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 01.06.17

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