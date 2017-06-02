Из-за Крыма: Черногорию «закрыли» для 149 граждан России и Украины

В Черногорию запрещен въезд 149 гражданам России и Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет власти страны объяснили тем, что включенные в «черный список» поддерживают присоединение Крыма к России. Под санкции попали вице-премьер Дмитрий Рогозин, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Имена украинских граждан, лишившихся возможности въехать в Черногорию, не сообщаются.

Напомним, 5 июня Черногория официально присоединится к НАТО. Накануне этого события отношения этой страны с Россией обострились. 28 мая в Домодедово на пограничном контроле был задержан и депортирован из России член правящей в Черногории Демократической партии социалистов (ДПС), депутат парламента страны Миодраг Вукович, направлявшийся в Минск. Черногорский МИД ответил на это нотой протеста.

Глава Ростуризма Олег Сафонов предупредил российских граждан о «серьезных угрозах, с которыми они могут столкнуться в Черногории» в связи с нагнетаемой там «антироссийской истерией». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь призвала россиян дважды подумать перед тем, как планировать поездку в Черногорию.

31 мая Москва расширила санкционный список в отношении Черногории. По данным газеты Pobjeda, ограничительные меры введены против 70 человек, 46 из них – депутаты черногорского парламента. В «черный» список попали премьер-министр Черногории Душко Маркович, экс глава правительства и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер парламента Иван Брайович, а также ряд других черногорских политиков.

Впрочем, политическая напряженность пока не сказывается на потоке прибывающих в Черногорию российских туристов.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 02.06.17

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