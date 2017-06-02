Пятница, 2 июня 2017, 10:38 мск

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Крым

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Наконец-то: в Крым идет летняя жара

Наконец-то: в Крым идет летняя жара

В Крыму потеплеет до летних температур.

Как передает корреспондент РИА , в выходные и в течение следующей рабочей недели на полуострове будет тепло и сухо, а столбики термометров поднимутся до отметки +32 градуса.

«Ночью различные температуры от +15 до +18 градусов тепла. Днем в выходные и в начале следующей недели уже будет по-летнему жарко от +28 до +30, а в северных районах Крыма до +32. Хорошая погода. Уже можно будет купаться», – рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Отметим, что температура морской воды в Керченском проливе составляет +21 градус, в Феодосии и Севастополе +18 градусов, в Черноморском +19 градусов. Меньше всего вода прогрелась на ЮБК: в Ялте и Алуште +16 градусов.

Симферополь, Анастасия Зук

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