Пятница, 2 июня 2017, 13:17 мск

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Крым

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В больнице Ялты младенца убили медикаментами

В больнице Ялты младенца убили медикаментами

в Крыму возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца в лечебном учреждении.

Как сообщили РИА в СКРФ, 19 мая 2017 года в ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 1» скончался 10-десятимесячный ребенок.

Следователи считают, что малыш погиб в результате ненадлежащего исполнения медицинским персоналом должностных обязанностей: согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть наступила в результате анафилактического шока от веденных медикаментов.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ.

В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ялта, Варвара Бурлакова

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