Эксперт: Открытие Керченского моста увеличит турпоток в Крым на 40 процентов

С началом эксплуатации Керченского моста в 2019-м году турпоток в Крым вырастет до 40%.

Как рассказала РИА «Новый День» председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова, число туристов, приезжающих на полуостров, может увеличиться как минимум до 8 миллионов человек. «Если сравнивать с 2016 годом, когда Крым посетили 5,6 миллиона отдыхающих, то рост составит чуть более 40%», – отметила Трубникова.

Как уже сообщал «Новый День», крымские власти рассчитывают на 10 миллионов человек к 2020-му году. Однако с трудом справляются даже с существующим турпотоком: на пляжах не хватает места, в кафе и столовые выстраиваются огромные очереди, транспорт ходит не достаточно часто и всегда битком, в музеях и дворцах не протолкнуться, многие санатории не ремонтировались с советских времен и не отвечают современным представлениям отдыхающих о сервисе и комфорте.

По мнению эксперта, упрощение логистических схем доставки грузов на полуостров после открытия транспортного перехода через Керченский пролив позволит решить часть текущих проблем. К примеру, построить новые современные отели, санаторно-курортные учреждения и модернизировать существующие.

«Мост позволит перевозить до 13 миллионов тонн грузов ежегодно. Таким образом, существенно сократится доля транспортных расходов в структуре стоимости стройматериалов, оборудования, медикаментов, продуктов питания. Все эти факторы уже сейчас повышают инвестиционную привлекательность Крыма для потенциальных инвесторов в туристическую отрасль, в том числе в объекты санаторно-курортного комплекса», – рассказала Трубникова.

Однако остается вопросом: сумеют ли крымские власти оперативно воспользоваться открывающимися возможностями, если даже подготовка пляжей полуострова к грядущему летнему сезону с треском провалилась.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 02.06.17

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