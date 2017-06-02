Продажа «Нового Света» может не состояться

В правительстве Крыма могут отказаться от продажи завода шампанских вин «Новый Свет».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов предусматривает возможность оставить знаменитое предприятие в государственной собственности.

Тем не менее, на предприятие уже проходит ранее заявленный процесс акционирования. После того как завод станет акционерным обществом, 100% акций которого будут принадлежать государству, в правительстве определятся с суммой, необходимой на модернизацию завода. Исходя из просчитанных объемов нужных вложений, власти будут искать источники финансирования, то есть, определяться с будущим «Нового Света».

Напомним, несмотря на отсутствие на данный момент у правительства четкой позиции по заводу, решением Госсовета республики он остается включенным в прогнозный план приватизации имущества на 2017 год.

Как уже сообщал «Новый День», предложение властей Крыма продать завод «Новый Свет», и последующее согласование этой продажи от парламента республики, вызвали острую критику у общественности полуострова. Блогеры и общественники заподозрили, что намеченный аукцион грозит перепрофилированию предприятия, и застройке коттеджами его территории. Однако власти заверили, что продажа завода – вынужденная мера, необходимая для его модернизации и развития. Более того, со слов директора завода «Массандра» Янины Павленко, подобная участь в перспективе может ждать и предприятие, которым она руководит. Возможное решение правительства России продать завод инвестору она назвала «правильным и мудрым».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.06.17

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