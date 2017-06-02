Пятница, 2 июня 2017, 13:17 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

, ,

Неконтролируемое падение: Украина в «пятерк» самых неконкурентоспособных стран

Неконтролируемое падение: Украина в «пятерк» самых неконкурентоспособных стран

Украина заняла 60-е место в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности по версии экспертов швейцарского Института менеджмента.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», по сравнению с предыдущим исследованием страна опустилась на одну строчку и продолжает находиться в «пятерке» наименее конкурентноспособных государств. Россия оказалась на 46-м месте.

В первой тройке значатся Гонконг, Швейцария и Сингапур, оттеснивший США на четвертое место. В топ-10 вошли также Нидерланды, Ирландия, Дания, Люксембург, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты.

Замыкают рейтинг Бразилия, Монголия и Венесуэла.

Рейтинг, публикуемый с 1989 года, охватывает 63 государства. Эксперты учитывают 260 показателей, среди которых развитие экономики, эффективность работы правительства, бизнес-климат, состояние инфраструктуры, а также мнение 6250 предпринимателей о коррупции в государстве, состоянии бизнес-среды и уровне жизни.

Как ранее сообщал «Новый День», в рейтинге Всемирного экономического форума, посвящённому конкурентоспособности стран в сфере туризма, Украина заняла 88-ю строчку из 136, потеряв по сравнению с предыдущим результатом сразу 12 пунктов.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 02.06.17

Продажа «Нового Света» может не состояться. / Ювенальное «гестапо» в действии: родившегося в Крыму русского ребенка Германия хочет отдать Украине. / Эксперт: Открытие Керченского моста увеличит турпоток в Крым на 40 процентов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Крым, все новости

Продажа «Нового Света» может не состояться

Москва /

Ювенальное «гестапо» в действии: родившегося в Крыму русского ребенка Германия хочет отдать Украине

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

Эксперт: Открытие Керченского моста увеличит турпоток в Крым на 40 процентов

В Киеве намерены отправить за решетку сотню судей из Крыма

Политика /

Ищите женщину: главу ЦБ выдвинули в президенты России
Все новости