Неконтролируемое падение: Украина в «пятерк» самых неконкурентоспособных стран

Украина заняла 60-е место в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности по версии экспертов швейцарского Института менеджмента.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», по сравнению с предыдущим исследованием страна опустилась на одну строчку и продолжает находиться в «пятерке» наименее конкурентноспособных государств. Россия оказалась на 46-м месте.

В первой тройке значатся Гонконг, Швейцария и Сингапур, оттеснивший США на четвертое место. В топ-10 вошли также Нидерланды, Ирландия, Дания, Люксембург, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты.

Замыкают рейтинг Бразилия, Монголия и Венесуэла.

Рейтинг, публикуемый с 1989 года, охватывает 63 государства. Эксперты учитывают 260 показателей, среди которых развитие экономики, эффективность работы правительства, бизнес-климат, состояние инфраструктуры, а также мнение 6250 предпринимателей о коррупции в государстве, состоянии бизнес-среды и уровне жизни.

Как ранее сообщал «Новый День», в рейтинге Всемирного экономического форума, посвящённому конкурентоспособности стран в сфере туризма, Украина заняла 88-ю строчку из 136, потеряв по сравнению с предыдущим результатом сразу 12 пунктов.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 02.06.17

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