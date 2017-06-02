«Подсели» на карту: крымчане тайно снимали деньги с банковской карты пенсионерки

Полицейские Красногвардейского района задержали трех местных жителей, тайно «доивших» банковскую карту знакомой пенсионерки.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, в результате со счета 64-летней крымчанки пропало 60 тысяч рублей «пенсионных денег», которые она не снимала с карты.

В ходе следствия было установлено, что глаз на чужие сбережения положила 42-летняя знакомая пенсионерки.

«Женщина договорилась с двумя знакомыми о том, что она возьмет у пенсионерки банковскую карту, а те в свою очередь снимут денежные средства, которые затем поделят между всеми участниками преступного сговора», – рассказали в ведомстве, добавив, что злоумышленница знала пин-код, так как ранее по просьбе пожилой женщины уже снимала для нее деньги.

В результате было похищено 30 тысяч рублей, а карту вернули на место. Убедившись в своей безнаказанности, крымчанка через некоторое время обналичила оставшиеся на счёте 30 тысяч рублей.

Пенсионерка обнаружила пропажу случайно, проверив состояние счёта, и обратилась в полицию.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по п. «а» и «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы.

Красногвардейский район, Оксана Мурзина

Красногвардейский район. Другие новости 02.06.17

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