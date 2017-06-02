Пятница, 2 июня 2017, 16:25 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

, ,

В Крыму обезглавили комитет конкурентной политики

В Крыму обезглавили комитет конкурентной политики

Комитет конкурентной политики Крыма остался без начальника.

Как передает корреспондент РИА , глава Крыма Сергей Аксенов уволил председателя комитета Артема Зильберварга.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении, размещенном на официальном сайте правительства. В документе отмечается, что Зильберварг увольняется по соглашению сторон, а представление главе Крыма об этом внес вице-премьер республики Виталий Нахлупин.

Вместе с Зильберваргом Аксенов уволил и его первого заместителя Ярослава Сливку. Из действующего руководства, согласно данным официального сайта комитета, в органе осталась только заместитель председателя Виктория Тихонова.

Отметим, что до работы в комитете, Зильберварг вместе со Сливкой являлись учредителями ООО «Киевской инвестиционно-промышленной компании «Киевинвестпром». Кроме того, Зильберварг являлся генеральным директором данной компании, вплоть до назначения на должность главы комитета конкурентной политики в июле 2014 года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.06.17

«Подсели» на карту: крымчане тайно снимали деньги с банковской карты пенсионерки. / Неконтролируемое падение: Украина в «пятерке» самых неконкурентоспособных стран. / Продажа «Нового Света» может не состояться.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Крым, все новости

СК проводит проверку в поликлинике Севастополя, где отказались помочь травмированному ребенку

Украинский провайдер выполнил указ Порошенко и схлопотал уголовное дело

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

На Украине осквернили памятник советским солдатам

Скандалы и происшествия /

На границе с Литвой с поезда сняли российский военный «отряд»

Евросоюз собирается опять оставить Крым без инвестиций
Все новости