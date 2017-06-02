В Крыму обезглавили комитет конкурентной политики

Комитет конкурентной политики Крыма остался без начальника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов уволил председателя комитета Артема Зильберварга.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении, размещенном на официальном сайте правительства. В документе отмечается, что Зильберварг увольняется по соглашению сторон, а представление главе Крыма об этом внес вице-премьер республики Виталий Нахлупин.

Вместе с Зильберваргом Аксенов уволил и его первого заместителя Ярослава Сливку. Из действующего руководства, согласно данным официального сайта комитета, в органе осталась только заместитель председателя Виктория Тихонова.

Отметим, что до работы в комитете, Зильберварг вместе со Сливкой являлись учредителями ООО «Киевской инвестиционно-промышленной компании «Киевинвестпром». Кроме того, Зильберварг являлся генеральным директором данной компании, вплоть до назначения на должность главы комитета конкурентной политики в июле 2014 года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.06.17

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