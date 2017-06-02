Пятница, 2 июня 2017, 16:26 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

, ,

Проигнорировали шторм: в Крыму серфингистов унесло в море

Проигнорировали шторм: в Крыму серфингистов унесло в море

Под Евпаторией спасали двух серфингистов: несмотря на штормовое предупреждение, любители экстрима вышли в море.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в районе поселка Заозерное. Любители экстремального спорта решили покататься, но из-за сильного ветра и волнения моря, они не смогли удержаться на плаву. В итоге к спасению серфингистов пришлось привлекать спасателей, которые подобрали экстремалов в 500 метрах от берега.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС молодые люди были доставлены на берег и не нуждались в медицинской помощи, сообщили в ведомстве.

Крымские спасатели обращаются ко всем жителям и гостям Крыма и просят в целях безопасности соблюдать правила поведения на воде, особенно в условиях штормового предупреждения.

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 02.06.17

В Крыму обезглавили комитет конкурентной политики. / «Подсели» на карту: крымчане тайно снимали деньги с банковской карты пенсионерки. / Неконтролируемое падение: Украина в «пятерке» самых неконкурентоспособных стран.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Крым, все новости

Финансы /

Россиянам не вернут пенсионные накопления: разморозки не будет

СК проводит проверку в поликлинике Севастополя, где отказались помочь травмированному ребенку

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

Украинский провайдер выполнил указ Порошенко и схлопотал уголовное дело

На Украине осквернили памятник советским солдатам

Скандалы и происшествия /

На границе с Литвой с поезда сняли российский военный «отряд»
Все новости