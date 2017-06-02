Евросоюз собирается опять оставить Крым без инвестиций

Европейский союз может продлить запрет на инвестиции в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что вопрос будет рассмотрен на следующей неделе и санкции продлят еще на 1 год. Напомним, ограничительные меры для Крыма и Севастополя со стороны Евросоюза были введены в декабре 2014 года. В рамках санкций гражданам стран ЕС, а так же компаниям, зарегистрированным на данной территорий, запрещается приобретать или расширять ранее приобретенные объекты недвижимости, предприятия, создавать новые производства совместно с крымскими организациями, предоставлять крымчанам кредиты, займы, инвестиционные услуги.

На сегодняшний день доля иностранного каптала в общем объеме инвестиций в Крым составляет около 5%.

Помимо Турции и Китая, Крымом активно интересуются немцы, итальянцы, израильтяне, греки, болгары. Многие работают в обход санкций: регистрируются в материковой России, а потом открывают компании на полуострове.

ПО итогам первого квартала 2017 года объем инвестиций только в РК превысил 13 млрд рублей. К 2020 году сумму ежегодны вложений в основной капитал планируется довести до 74,5 млрд рублей, а к – до 438 млрд руб.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.06.17

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