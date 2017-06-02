На Украине осквернили памятник советским солдатам

Во Львове осквернили монумент Славы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне ночью неизвестные облили красной краской монумент, установленный в память о погибших солдатах Великой Отечественной войны. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщили в пресс-службе регионального управления Национальной полиции.

Отметим, что до данного инцидента памятник советским солдатам уже неоднократно подвергался нападению вандалов-националистов, так как именно здесь проходят основные торжества, приуроченные ко Дню Победы.

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 02.06.17

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