Застройщику Тихой бухты придется компенсировать ущерб

Новых строек в парках-памятниках садового искусства Крыма не будет. С уже начатыми стройками все сложнее. Об этом сегодня заявил министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство экологии не давало никаких разрешений на строительство в водоохранных зонах, а закрыть подобные стройки – функция местной власти, подчеркнул чиновник.

Напомним, парки-памятники садового искусства, ранее находившиеся в ведении минкультуры Крыма, теперь переданы под управление минэкологии, которое начало свою деятельность в них с установления границ. Потом там наведут порядок: обрежут деревья, организуют полив, приведут в порядок дорожки.

«Стройки в парках – самый сложный вопрос, – признался Нараев. – Наверное, вне компетенции министерства экологии определять, что делать с застройкой, каким образом действовать, что подлежит сносу, что можно оставить – у многих есть юридические документы».

На уточняющий вопрос «Нового Дня», что будет с недостроенной многоэтажкой компании «Консоль» в Мисхорском парке – ведь у этой строительной фирмы наверняка есть все нужные документы, министр ответил, не вдаваясь в подробности: «Новых строек, однозначно, там не будет! Остальное – предмет большой работы, которую проведет комиссия».

Напомним, «консолевский» долгостой в 100-метровой зоне от уреза воды попал в список запрещенных к достройке объектов, опубликованный Совмином Крыма в конце апреля.

Говоря о Тихой бухте, которая является особо охраняемой природной территорией, Геннадий Нараев пообещал: «Мы начинаем наводить порядок, это не всем это нравится, как правило, прослеживаются чьи-то корыстные интересы. Проход по территории Тихой бухты бесплатный, там оказываются услуги, которые носят исключительно добровольный характер».

Что касается строительства, которое недавно было остановлено, то инспекторы минэкологии проведут проверку и подсчитают ущерб. «Этот ущерб будет выставлен хозяйствующему субъекту. И, соответственно, он получит предписание на проведение рекультивации», – пообещал Нараев.

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Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 02.06.17

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