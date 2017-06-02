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Украинский провайдер выполнил указ Порошенко и схлопотал уголовное дело

Украинский провайдер выполнил указ Порошенко и схлопотал уголовное дело

На Украине возбудили уголовное дело против провайдера, который поставлял интернет-трафик в Крым.

Как передает корреспондент РИА , прокуратура так называемой Автономной республики Крым в изгнании возбудила уголовное дело против компании, которая после воссоединения полуострова с Россией, продолжила работать на территории Крыма.

Известно, что на Украине услугами этого провайдера пользовались государственные органы власти, банки и более 400 других учреждений и компаний. При этом название компании не уточняется, но спецслужбы отмечают, что незаконная маршрутизация трафика, возможно, использовалась для того, чтобы снимать информацию из украинских сетей.

«Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины», – сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК. В компании прошли обыски, также у провайдера изъяли оборудование документацию, подтверждающую поставки интернет-трафика на полуостров.

Напомним, вчера украинская компания «Воля», работающая на территории Крыма и Севастополя под брендом «Телесистемы», заблокировала для своих пользователей на полуострове доступ к ресурсам «Яндекс», Mail.ru, соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Таким образом, провайдер выполнил указ президента Украины Петра Порошенко.

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© 2017, РИА «Новый День»

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