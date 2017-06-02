СК проводит проверку в поликлинике Севастополя, где отказались помочь травмированному ребенку

Севастопольскими врачами, не оказавшими помощь ребенку, занялся Следственный комитет.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел на прошлой неделе. Мальчик упал и разбил подбородок. Так как это произошло рядом с детской поликлиникой, то родители решили получить квалифицированную медицинскую помощь и обратились в медучреждение. Однако ребенку там помочь отказались, сославшись на отсутствие хирурга. Помощь мальчику оказали в соседней аптеке.

После того как информация появилась в СМИ Следственный комитет Севастополя организовал доследованную проверку по факту неоказания медицинской помощи двухлетнему ребенку. Также следователи в ходе проверки дадут оценку действиям персонала поликлиники и примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.06.17

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