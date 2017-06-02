Пятница, 2 июня 2017, 16:25 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

, ,

СК проводит проверку в поликлинике Севастополя, где отказались помочь травмированному ребенку

СК проводит проверку в поликлинике Севастополя, где отказались помочь травмированному ребенку

Севастопольскими врачами, не оказавшими помощь ребенку, занялся Следственный комитет.

Как сообщал , инцидент произошел на прошлой неделе. Мальчик упал и разбил подбородок. Так как это произошло рядом с детской поликлиникой, то родители решили получить квалифицированную медицинскую помощь и обратились в медучреждение. Однако ребенку там помочь отказались, сославшись на отсутствие хирурга. Помощь мальчику оказали в соседней аптеке.

После того как информация появилась в СМИ Следственный комитет Севастополя организовал доследованную проверку по факту неоказания медицинской помощи двухлетнему ребенку. Также следователи в ходе проверки дадут оценку действиям персонала поликлиники и примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.06.17

Украинский провайдер выполнил указ Порошенко и схлопотал уголовное дело. / На Украине осквернили памятник советским солдатам. / Евросоюз собирается опять оставить Крым без инвестиций.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

/pict/arts1/60/40/604087.jpg

В рубриках

, ,

Крым, все новости

Украинский провайдер выполнил указ Порошенко и схлопотал уголовное дело

На Украине осквернили памятник советским солдатам

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

Евросоюз собирается опять оставить Крым без инвестиций

Проигнорировали шторм: в Крыму серфингистов унесло в море

В Крыму обезглавили комитет конкурентной политики
Все новости