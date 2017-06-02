Первые блоки крымских ТЭС планируют запустить к началу 2018 года

Первые блоки Симферопольской и Севастопольской ТЭС будут пущены не раньше конца 2017 года. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Как уже сообщал «Новый День», на полуострове строят две тепловые электростанции – в столице Крыма и в Севастополе – суммарной мощностью 940 мегаватт.

Введение в эксплуатацию первых блоков обеих ТЭС по 235 мегаватт каждая планировалось на сентябрь 2017 года. Но потом срок перенесли на 1 декабря, а теперь и вовсе на конец года.

Задержки возникли из-за санкций: на ТЭС планировалось установить турбины немецкого концерна Siemens, потом начались переговоры с Ираном.

Вторую очередь ТЭС собирались запустить в марте 2018, очевидно, этот срок тоже будет сдвинут.

Между тем, в июне собираются объявить конкурсы на строительство в Крыму и в Тамани электростанций малой мощности – на 100-120 мегаватт.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.06.17

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