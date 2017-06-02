Севастопольский пенсионер заплатил за любовь к сыну 150 тысяч рублей

В Севастополе пенсионер попался на уловку мошенников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 80-летнему жителю города позвонил неизвестный и сообщил, что его сын стал виновником ДТП, а чтобы освободить его из тюрьмы, необходимо заплатить 150 тысяч рублей.

После того, как севастополец передал деньги, выяснилось, что с его сыном все в порядке и ни в какую аварию он не попадал.

Мужчина решил обратиться в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 45-летний водитель такси, который действовал совместно с сообщником. Правоохранители также установили их причастность к еще четырем аналогичным преступлениям.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.06.17

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