Улетели, вернуться не обещали: Феодосия осталась без «Авиадартса»

Конкурс «Авиадартс» перенесли из Крыма на материк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», третий этап конкурса воздушной выучки экипажей должны были проводить в Феодосии, но по решению главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ перенесли с полигона Чауда на полигон Погоново, который находится в Воронежской области.

Об изменении места проведения мероприятия стало известно из письма, поступившего на имя главы горсовета Феодосии Светланы Гевчук, сообщили в пресс-службе муниципального учреждения. Причины, по которым крымский город остался без конкурса, не уточняются.

Напомним, в прошлом году «Авиадартс-2016» прошел в Севастополе. Авиашоу наблюдали тысячи человек, буквально облепившие оба берега Севастопольской бухты.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 02.06.17

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