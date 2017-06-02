Крыму обещают свою реновацию

Крымчанам, живущим в старых домах, стоит быть готовым к внедрению в регионе программы переселения и тотального сноса ветхого жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Госдуме считают, что жилищная реновация, спровоцировавшая митинги в Москве, ожидает и полуостров.

Причина – в Крыму слишком много ветхих домов, жильцы которых нуждаются в улучшении жилищных условий. В то же время депутаты понимают, что в республике на данный момент есть более важные проблемы, требующие финансирования, поэтому реновацию пока можно отложить.

«С аварийным жильем в Крыму ситуация плохая. Конечно, сейчас на полуострове не до реноваций, но эту практику все-таки нужно держать в уме. В будущем лучше будет снести старый дом и построить новый», – считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Кроме того, власти Крыма осознают, что недочеты в программе могут спровоцировать массовые недовольства, которые выльются в митинги и акции протеста.

«В случае с Крымом, прежде чем проводить реновацию, необходимо крайне кропотливо проработать весь механизм, учесть все интересы граждан. Не должно быть проблем как в Москве», – озвучил мнение на своей странице в Facebook депутат Госсовета Крыма Леонид Бабашов.

Напомним, многие москвичи не приняли программу жилищной революции, посчитав ее ущемляющей права жителей домов, которые местные власти предложили снести. Несогласие с представленным проектом документа вылилось в многотысячные митинги: мэр Москвы Сергей Собянин пообещал учесть «все содержательные заявления».

В Крыму, где в курортных регионах земля становится на весь золота, поспешная реновация может привести к более серьезным последствиям. Кстати, своеобразный вариант реновации отрабатывается сейчас в Гурзуфе. Население выступает против.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.06.17

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