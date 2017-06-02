Кубанцы собираются вложить 1 млрд рублей в крымские виноградники

В развитие виноградников в Сакском районе Крыма вложат 1 млрд рублей. Соответствующий меморандум заключен в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», год назад Совет министров Крыма принял решение создать агропромпарк на базе совхоза-завода «Евпаторийский» в селе Вересаево (Сакский район). Совхоз находится в процедуре банкротства с 2006 года.

В декабре 2014 года имущество, оставшееся на балансе предприятия, закрепили за ГУП «Крымский элеватор» на праве хозяйственного ведения. Вопрос о привлечении инвесторов обсуждался неоднократно. Под агропромышленный парк «Вересаево» выделятся 4 тысячи гектаров. Предполагаемый объем инвестиций – 20 млрд рублей. В июне 2016 года заявлялось о наличии якорного инвестора на эту площадку и еще нескольких желающих поучаствовать. Назывался срок реализации проекта – порядка 5 лет, срок окупаемости – порядка 7 лет. Планируется, что в агропромпарке будут развивать овощеводство, садоводство, виноградарство, организуют несколько перерабатывающих производств, построят теплицы и терминалы для хранения сельхозпродукции, организуют сбытовую компанию, создадут более 1200 рабочих мест. Курирует проект Корпорации развития РК. Она и заявила о появлении нового инвестора.

ООО из Краснодарского края намерено выращивать виноград: под это будет выделено не менее 500 гектаров. Компания обещает вложить 1 млрд рублей и создать 100 рабочих мест.

Кстати, инвестор уже имеет виноградники в Темрюкском районе Краснодарского края. Из 282,5 га в настоящее время освоены 72,5 га, отмечает «Интерфакс».

Заявлен еще один инвестпроект: вложить 700 млн рублей в строительство биозавода готова компания из Симферополя.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.06.17

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