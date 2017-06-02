Интересное положение: условия пользования недрами в Крыму диктуют подрядчики

Группа депутатов Госсовета Крыма выступила с инициативой прекратить выдачу лицензий на разработку на полуострове новых карьеров. Другие депутаты с этим не согласились: кто-то успел, а кто-то опоздал – несправедливо получается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лицензии на пользование недрами выдает Министерство экологии и природных ресурсов Крыма. «Моя позиция: карьеров должно быть столько, сколько необходимо для реализации тех инфраструктурных проектов, которые сегодня реализуются на территории РК – не в ущерб окружающей среде, экологии, при рациональном природопользовании», – четко и ожидаемо сформулировал министр Геннадий Нараев.

И уточнил: карьеров в Крыму сейчас не больше, чем было при Украине: за три года в эксплуатацию введено три новых карьера, а закрыто шесть действовавших.

Впрочем, по словам Нараева, потребность в разработке недр определяют подрядчики: «Да, ощущается нехватка стройматериалов, да, подрядчики строительства трассы «Таврида» – корпорация «ВАД» – требуют ввести в эксплуатацию в ускоренном режиме определенные карьеры, чтобы они не отставали от намеченных сроков. Министерство сегодня в том положении, когда необходимо и помочь в реализации проектов, и в то же время максимально соблюсти природоохранное законодательство».

Напомним, на 31 марта (более поздние сведения не публиковались) реестр пользователей участков недр местного значения содержит 731 строку. Причем, 93 позиции в нем появились в 2017 году. Большую часть составляют лицензии на добычу подземных вод. Среди новых лиицензиатов – компания из Кемерово, которой разрешены поиск и оценка изверженных пород для производства щебня под Симферополем и гальки в Красногвардейском районе.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 02.06.17

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