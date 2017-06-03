«Отвали. Я по телефону разговариваю!» В Симферополе водитель наехал на женщину с коляской

В Симферополе водитель наехал на женщину с коляской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в районе перекрестка улиц Гагарина и Гайдара рядом с медицинским центром «Генезис». «Пропустив 2 машины и убедившись, что дорога пустая, я с коляской пошла вперед, – написала в соцсетях пострадавшая. – Водитель одной из машин начал резко сдавать назад, при этом не смотря в зеркало. Начал на нас «наезжать». Т.к стояли впритык к бордюру, я пыталась заехать на него, оттаскивая коляску с ребенком в сторону..Но водитель продолжал ехать назад… В итоге толкнул меня, и когда я уже начала стучать по багажнику, – остановился. Я отвезла коляску в сторону подошла к окну: за рулем сидел неадекватный мужчина и разговаривал по телефону. Когда я спросила , что он делает и видит ли, что зацепил меня и коляску, сказал: «Отвали. Я по телефону разговариваю. Не видно, что ли?» После вышел из машины и начал оскорблять. Не извинившись, не спросив о нашем самочувствии… Не знаю, что с ним было, но его состояние невменяемое... Ребенок в шоке, меня зацепило по ноге. Земля круглая, и я надеюсь, что ему еще прилетит».

Участники группы в соцсети удивились, почему женщина не вызвала ГИБДД. Другие высказали сомнения в целесообразности подобного обращения.

Отметим, что женщина выложила в сеть фотографию, на которой хорошо видно и марку наехавшей на нее машины, и госномер.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 03.06.17

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