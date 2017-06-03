Украинцам собираются разрешить свободный оборот оружия

На Украине собираются разрешить свободный оборот оружия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,соответствующий законопроект разрабатывается в Верховной раде и может быть рассмотрен в течение полугода. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам национальной безопасности Сергей Пашинский.

Пока давать «стволы» в руки всем подряд в Киеве не намерены. В первую очередь, право свободно обращаться с короткоствольным оружием могут получить люди с военным прошлым: «Люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые служили в Нацполиции, в СБУ», – отметил Пашинский.

В Совете федерации России эту инициативу считают попыткой украинских властей снять с себя ответственность за незаконный оборот оружия в стране, отмечает «Газета». Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отмечает, что среди гражданского населения Украины нелегальный оборот огнестрельного оружия составляет от 1,5 млн до 7 млн единиц.

Киев, Платон Ефимчук

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