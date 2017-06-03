Крымчанам разрешили поступать в украинские вузы, но только в южных областях

Крымчанам разрешили поступать в украинские вузы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент Украины Петр Порошенко подписал закон о дополнительных возможностях для получения жителями Крыма высшего образования. Выпускники крымских школ могут поступать в вузы Украины, правда только в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Для них выделяется квота – 1 тысяча мест.

Глава комитета по образованию Госсовета РК Владимир Бобков заявил, что подобные льготы – лишь повод для смеха, они вряд ли заинтересуют крымских выпускников: украинские вузы не выдерживают конкуренции с российскими. Напомним, в текущем году школу в Крыму заканчивают около 11 тысяч человек. Примерно половина из них выбрала выпускные экзамены в форме ЕГЭ, собираясь поступать в российские вузы.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.06.17

Украинцам собираются разрешить свободный оборот оружия. / «Отвали. Я по телефону разговариваю!» В Симферополе водитель наехал на женщину с коляской. / В базу «Миротворца» попали данные всех участников первого круиза Сочи – Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»