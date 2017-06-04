В магазинах Севастополя обнаружили мясо, зараженное птичьим гриппом

В одной из торговых сетей Севастополя обнаружено мясо индейки, зараженное вирусом птичьего гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Россельхознадзора по РК и Севастополю, были отобраны пробы филе грудки, бедра, крыла, голени, фарша из индейки, произведенных в Ростовской области. В образцах был выявлен геном вируса гриппа А подтипов Н5 и Н9. Это первый случай обнаружения в Крыму птичьего гриппа за последние 12 лет. Из магазинов изъято около 160 килограммов мясных полуфабрикатов.

Птичий грипп – вирусная инфекция, переносчиками которой, как правило, дикие птицы. Из домашней птицы более всего подвержены заражению и куры и индюки.

Вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 04.06.17

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