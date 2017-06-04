Воскресенье, 4 июня 2017, 14:57 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

, ,

Крым может получить 290 млрд рублей инвестиций

Крым может получить 290 млрд рублей инвестиций

В ближайшие 3 года Крым может получить 290 млрд рублей инвестиций. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Андрей Мельников.

Как передает корреспондент РИА , в рамках Петербургского международного экономического форума республика подписала документы о намерениях на сумму около 300 млрд рублей. Потенциальные инвесторы хотели бы работать в Свободной экономической зоне и по системе особых инвестиционных соглашений.

Предполагается, что в первую очередь деньги пойдут на обновление инфраструктуры и развитие новых производств.

Напомним, по итогам первого квартала 2017 года объем инвестиций в РК превысил 13 млрд рублей. В течение ближайших 15 лет объем вложений в основной капитал планируется увеличить более чем в 7 раз.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.06.17

В магазинах Севастополя обнаружили мясо, зараженное птичьим гриппом. / 04 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Крымчанам разрешили поступать в украинские вузы, но только в южных областях.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Крым, все новости

В магазинах Севастополя обнаружили мясо, зараженное птичьим гриппом

Анонсы событий /

04 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

Крымчанам разрешили поступать в украинские вузы, но только в южных областях

Украинцам собираются разрешить свободный оборот оружия

«Отвали. Я по телефону разговариваю!» В Симферополе водитель наехал на женщину с коляской
Все новости