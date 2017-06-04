В ближайшие 3 года Крым может получить 290 млрд рублей инвестиций. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Андрей Мельников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках Петербургского международного экономического форума республика подписала документы о намерениях на сумму около 300 млрд рублей. Потенциальные инвесторы хотели бы работать в Свободной экономической зоне и по системе особых инвестиционных соглашений.

Предполагается, что в первую очередь деньги пойдут на обновление инфраструктуры и развитие новых производств.

Напомним, по итогам первого квартала 2017 года объем инвестиций в РК превысил 13 млрд рублей. В течение ближайших 15 лет объем вложений в основной капитал планируется увеличить более чем в 7 раз.

Симферополь, Лиана Макоба

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