Парковка в Ялте будет стоить дороже, чем в Москве

В ожидании массового наплыва туристов в Ялте решили поднять стоимость парковки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас на территории городского округа действует 52 муниципальные парковки. На них действует единый тариф – 60 рублей в час, что сопоставимо с ценами в Москве в «обруче» между Бульварным и Садовым кольцами ( за пределами Садового кольца парковка стоит на треть дешевле), а по выходным и праздничным дням плата и вовсе отменяется. Но в администрации Ялты считают действующую цену недостаточной. Дефицит паркомест в несезон составляет 29 тысяч мест, заявляют чиновники, а некоторые бросают автомобиль на целый день. В мэрии считают, что повышение цены позволит увеличить машинооборот на парковках. Тем более что число автомобилей в Ялте летом вырастает в 4 – 5 раз, а дефицит паркомест достигает 80 тысяч.

При этом на центральных улицах Ялты – Киевской и Московской от площади Ленина до Южнобережного шоссе планируется вообще запретить парковку.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 04.06.17

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