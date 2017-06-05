«Благоустраивая» пляж, в Феодосии уничтожают краснокнижные растения и лишают птиц гнездовий

Жители и общественные организации Феодосии обратились к министру экологии и природных ресурсов Крыма, Общественному совету министерства, Общественной палате РК по поводу строительных работ, проводимых на пляжах в границах поселка Береговой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники утверждают:

разравнивается песчаная полоса шириной 50-120 м, от Берегового до пгт Приморский, уничтожается естественная растительность, препятствующая разрушению береговой полосы, выносу ветром песков.

Именно на данных участках, напоминают они, обитают редкие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Крыма и РФ. В частности, феодосийцы, подписавшие обращение, упоминают шесть видов краснокнижных растений, обитающих здесь прыткую ящерицу, разноцветную ящурку, желтобрюхого полоза.

У побережья Феодосийского залива, на озерах Аджиголь и Кучук-Аждиголь зимуют 11 редких видов птиц, именно здесь отмечены самые большие в этой части Крыма скопления красноносого нырка и обыкновенного гоголя.

Защитники природы просят запретить любые строительные и хозяйственные работы, уничтожающие естественную растительность пляжной полосы Берегового.

«Новый День» попросил прокомментировать это обращение министра экологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева. Строительства на пляже не будет, пообещал министр, работы проводились в рамках благоустройства пляжной территории. Там неровная береговая полоса, которую, по словам министра, «потенциальный арендатор пляжа решил благоустроить». Разрешения на такие работы он не получал: «Действительно, краснокнижные растения были уничтожены, за это арендаторы получили штраф», – констатировал Нараев.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 05.06.17

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